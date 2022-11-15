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    Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan otomobilin sürücüsü serbest kalmıştı! İtiraz üzerine yakalama kararı çıkartıldı

    Aleyna Nur Gökçe, evine giderken trafik canavarına yakalandı! Alkollü sürücü Sezer Hükümdar’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşam savaşı vermeye başladı. Onu bu hale getiren sürücü ise serbest kaldı! İtiraz üzerine 1 hafta sonra hakkında yakalama kararı çıktı!..

    Yunus Emre Kavak
    Hukuk ‘dur’ dedi

    Trafik canavarı, durdurulamadı! Son olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada alkollü sürücü Sezer Hükümdar'ın kullandığı aracın çarpması sonucu duvarla otomobilin aracına sıkıştı! Omuriliği ve kafası kırıldı. Ayrıca beyin ve akciğer kanaması geçirdiği anlaşıldı. Doktorların 'mucize bekleyin' dediği genç kız, yoğun bakımda yaşam savaşı vermeye başladı. Bu sırada, vicdanlara sığmayan bir gelişme yaşandı! Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan, kaza anında da 0.40 promil alkollü çıkan sürücü Sezer Hükümdar, 'Aleyna yaşadığı için' serbest bırakıldı! Bu kadar, tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün karara itiraz ederek Aleyna'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü vurguladı. İtirazı kabul eden mahkeme, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.



    PİŞMANMIŞ!
    Sürücü Sezer Hükümdar, 5 ay önce de alkollü yakalandı. Ehliyeti kaptırdı. Ancak akıllanmadı. Bu kez Aleyna'ya kabusu yaşattı. İfadesinde ise "Önümdeki araç ani fren yaptı. Aracın kontrolünü kaybettim. Fren yaptım, ancak duramadı. İstemeden çarptım, pişmanım." dedi.



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    Haberler Yaşam Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan otomobilin sürücüsü serbest kalmıştı! İtiraz üzerine yakalama kararı çıkartıldı
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