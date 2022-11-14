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    • Yaşam
    • 14.11.2022 08:46
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    • 14.11.2022 08:46
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    Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralı var

    Son dakika haberine göre Sivas'ta bir yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil...

    Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Ö.H.T. (29) yönetimindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı'nda Y.E. idaresindeki 34 YB 999 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.B.T. (19) yaralandı.

    Numune Hastanesine kaldırılan Ö.H.T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, M.B.T. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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