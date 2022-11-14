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    • Yaşam
    • 14.11.2022 08:58
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    • 14.11.2022 08:58
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    Yatak odasında cansız bedeni bulunmuştu: Nazlı'nın katili kocası çıktı

    Bursa’da yakınları tarafından yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Nazlı Meral'in, kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası kendisine bıçakla zarar verdiği belirlenen N.M., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Nazlı’nın katili kocası çıktı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili Meral'ın eşi gözaltına alındı.

    BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
    Dün 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, 36 yaşındaki Nazlı Meral'e ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında 3 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

    "PSİKOLOJIK SORUNU VAR" İDDİASI
    Korkunç cinayetin ardından olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.'nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

    5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Yatak odasında cansız bedeni bulunmuştu: Nazlı'nın katili kocası çıktı
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