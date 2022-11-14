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    • Yaşam
    • 14.11.2022 08:32
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    • 14.11.2022 08:33
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    Son dakika: Hakkari’de 800 paket sigara ele geçirildi

    Son dakika haberleri...  Hakkari’de jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 800 paket değişik markalarda sigara ele geçirildi.

    Hakkari’de 800 paket sigara ele geçirildi

    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "12 Kasım 2022 günü Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında toplamda 800 paket değişik markalarda sigara ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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