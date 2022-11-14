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    • Yaşam
    • 14.11.2022 21:06
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    • 14.11.2022 21:07
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    Malatya’da kardeş kavgası! Göğsünden vurdu

    Son dakika haberleri... Malatya’da iki kardeş birbirine girdi. Tartıştığı ağabeyi tarafından göğsünden tabancayla vurulan genç yaralandı. Şüpheli bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Kardeş kavgası kanlı bitti

    Malatya'da iki kardeşin kavgası kanlı bitti.

    Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın son katında birlikte yaşayan Aziz E. (27) ve A.E. (37) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda komşular kardeşleri ayırmaya çalışırken, A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşi Aziz E'ye ateş açtı.

    GÖĞSÜNDEN VURDU
    Göğsüne isabet eden kurşunla Aziz E. yere yığılırken, ağabeyi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülün A.E. yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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    Haberler Yaşam Malatya’da kardeş kavgası! Göğsünden vurdu
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