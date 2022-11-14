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    • Yaşam
    • 14.11.2022 21:23
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    • 14.11.2022 21:33
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    Anahtarı evde unutunca yaptığı şoke etti! Halatın bir ucunu bacağına bağladı...

    Hatay'da anahtarını evinde unutan adamın yaptıkları şaşkına çevirdi. 4 katlı binanın birinci katında oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı. Binanın terasına çıkan Çelikdemir yaptıkları şaşkınlıkla izlendi...

    Anahtarı unutunca çatıdan sarktı

    Hatay'ın anatarını evde unutan adamın yaptıkları şaşkına çevirdi.

    ANAHTARI UNUTUNCA KAPIDA KALDI
    İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan İbrahim Çelikdemir (72), evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.

    TERASA ÇIKIP HALATLA AŞAĞI SARKTI
    Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.

    Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

    Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti.

        Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Anahtarı evde unutunca yaptığı şoke etti! Halatın bir ucunu bacağına bağladı...
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