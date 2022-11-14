Anahtarı evde unutunca yaptığı şoke etti! Halatın bir ucunu bacağına bağladı...

Hatay'ın anatarını evde unutan adamın yaptıkları şaşkına çevirdi.
ANAHTARI UNUTUNCA KAPIDA KALDI
İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan İbrahim Çelikdemir (72), evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.
TERASA ÇIKIP HALATLA AŞAĞI SARKTI
Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.
Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.
Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.