İstanbul Güngören'de yabancı uyruklu grubun yanına giden kadınlar burada çıkardıkları tartışma ve itiş kakış ortamından yararlanıp turistleri soydu. Tantanacılık adı verilen yöntemle soyulan turistler hemen polise gidip şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri daha önce 128 kez aynı işi yapan tantanası Yaren Ç. (25) ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Onlarca suç kaydı olan şüpheliler ve Yaren Ç. adli kontrol ile serbest kaldı.

CÜZDANLARINI ÇALDILAR

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde yabancı uyruklu turistler N.A. ve A.N.A.'nın yanına yaklaşan bir grup tantanacılık yapmak suretiyle çantalarından cüzdanlarını aldılar.