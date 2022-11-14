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    • Yaşam
    • 14.11.2022 10:24
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    • 14.11.2022 10:24
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    Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı: Saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor

    Çorum'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y., ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini av tüfeğiyle rehin aldı. Tüfeğini gece saatlerinde polislere teslim eden şüpheli; saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin; geçtiğimiz yıl da bir rehin alma olayına karıştığı öğrenildi.

    Rehine krizi: Saatlerdir ikna edilemedi

    Çorum'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeği ve tabanca ile rehin alan Mustafa Y.'yi ikna çalışmaları sürüyor.

    SİLAH SESİ DUYULDU
    Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi.

    Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu.

    Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

    TÜFEĞİNİ BIRAKTI
    Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek, ikna çalışmalarına katıldı.

        İKNA ÇABASI SÜRÜYOR
        Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

        4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI
        Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

        Eylemini yaklaşık 17 saattir sürdüren şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

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