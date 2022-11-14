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    • Yaşam
    • 14.11.2022 09:28
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    • 14.11.2022 14:09
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    Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı ikiye yükseldi!

    Son dakika haberi! Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Erol Oktay (56) da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin tedavisi yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sahte alkol zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

    Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Erol Oktay (56) da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin tedavisi yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde sürüyor.

    İÇKİYİ ARKADAŞIMIN AĞABEYİNDEN ALDIM'
    Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Murat K., hastanedeki ilk ifadesinde, "Sahte içkiyi bir arkadaşımın ağabeyi olan Cihat'tan aldım. İlk olarak tek başıma içmeye başladım. Daha sonra Suriyeli Ahmet diye bir arkadaşım geldi. O da benimle içti. Onun nerede oturduğunu bilmiyorum. Ben rahatsızlanınca bir süre bekledim. Cihat'ın zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını öğrenince, ben de zehirlendiğimi anladım" dediği öğrenildi.

    Polis ekipleri, alınan ifadelerin ardından sahte içkiden içtiği düşünülen diğer kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı ikiye yükseldi!
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