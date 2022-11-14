Mahkemeden vicdanları yaralayan "Aleyna" kararı! Hukukçulardan itiraz var: Tutuklanabilirdi

Sezer H. 5 ay önce ehliyetine el konulduğunu da anlatarak "Normalde araba kullanmıyorum ama bugün iş dolayısıyla aracı aldım" diye konuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hukukçulara şoförün serbest bırakılması kararını soruldu.

AVUKAT TUĞÇE BARIŞHAN: Olayın mahkemece ayrıntıları ile değerlendirildiği ve duruma göre bir tutum sergilenmiş olduğuna inancımız tam olsa da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu, buna rağmen alkollü araç kullanmaya devam ettiği ve toplum açısından tehlike teşkil eden bir birey olduğu açıktır.