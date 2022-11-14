Mahkemeden vicdanları yaralayan "Aleyna" kararı! Hukukçulardan itiraz var: Tutuklanabilirdi

Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı Haramidere Caddesi üzerinde bir aracın çarparak duvara sıkıştırdığı kuaför Aleyna Nur Gökçe (21) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şoför Sezer H.'nin (35) 5 ay önce ehliyetine el konulduğu ve kaza anında 0.40 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
Sezer H. başsavcı tarafından tutuklama kararıyla sevk edildiği mahkemede iddiaya göre henüz ölüm gerçekleşmediği gerekçesiyle hakim tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
TCK 89/2e maddesinde yer alan; "Taksirle yaralama fiili mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma yol açmışsa verilecek olan ceza, temel cezaya göre yarı oranında artırılarak verilir" ifadesiyle başsavcılıkça mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Aleyna'nın tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bekleyen annesi Döndü Çalboğazlı, sürücü Sezer H.'nin (35) serbest kalmasına tepki gösterdi.
"ADALET İSTİYORUZ"
Olaya ilişkin konuşan genç kızın ağabeyi Hakan Gökçe, "Adam hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim şu an makineye bağlı yaşıyor. Bu hakime sesleniyorum ben. Bu nasıl adalet. Nasıl serbest bırakıyorsunuz? Biz Aleyna için adalet istiyoruz. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor, her an haber alabilirim ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.