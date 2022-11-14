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    • Yaşam
    • 14.11.2022 22:43
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    • 14.11.2022 22:45
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    Oğlunun boğazını sıkarak öldürdü! Katil baba tutuklandı

    Son dakika haberleri... Kocaeli'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir baba tartıştığı oğlunun boğazını sıkarak ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan baba tutuklandı.

    Oğluna kıydı!

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir baba oğlunun boğazını sıkarak ölümüne sebep oldu.

    TARTIŞMA SONRASI BOĞAZINI SIKTI
    Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş, oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

    Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Baygın halde bulunan Yunus Ş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Yunus Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    BABA TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan baba Ş.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

    Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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