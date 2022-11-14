Adaletin bu mu dünya! Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılma gerekçesi vicdanları yaraladı





'NASIL DIŞARIDA GEZER'

Komaya giren ve yaşam savaşı veren Aleyna'yı bu hale getiren sürücü ise serbest bırakıldı! Alkollü yakalandığı için 5 ay önce ehliyetine el konulan Sezer Hükümdar'ın 'Aleyna yaşadığı için' salıverildiği ortaya çıktı! Karara isyan eden anne Döndü Çalboğazlı, "Kalbim yanıyor, adalet yerini bulsun" diyerek ağladı. Aleyna'nın kuzeni Furkan Yerli ise "Aleyna tamamen hareketsiz ve bir tepki vermiyor. Beyin ölümü oldu, olacak. Daha nasıl bir şey olması bekleniyor? Ehliyetini daha önce kaptırmış, yine alkollü araç kullanıyormuş. Bu adamın dışarIda gezmesi topluma zarar" ifadesini kullandı.