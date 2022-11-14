Adaletin bu mu dünya! Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılma gerekçesi vicdanları yaraladı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, gaza bastı. Gencecik bir kıza çarptı. Ancak serbest kaldı. Gerekçe ise vicdanları sızlattı! Korkunç olay geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, metrobüsten inip evine yürüdüğü sırada kabusu yaşadı! Sürücü Sezer Hükümdar'ın (35) kullandığı aracın çarpması sonucu duvarla otomobil arasına sıkıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kafatasında, omurgasında, bacak ve kollarında kırıkların olduğu ayrıca beyin ve akciğer kanaması geçirdiği anlaşıldı.
'NASIL DIŞARIDA GEZER'
Komaya giren ve yaşam savaşı veren Aleyna'yı bu hale getiren sürücü ise serbest bırakıldı! Alkollü yakalandığı için 5 ay önce ehliyetine el konulan Sezer Hükümdar'ın 'Aleyna yaşadığı için' salıverildiği ortaya çıktı! Karara isyan eden anne Döndü Çalboğazlı, "Kalbim yanıyor, adalet yerini bulsun" diyerek ağladı. Aleyna'nın kuzeni Furkan Yerli ise "Aleyna tamamen hareketsiz ve bir tepki vermiyor. Beyin ölümü oldu, olacak. Daha nasıl bir şey olması bekleniyor? Ehliyetini daha önce kaptırmış, yine alkollü araç kullanıyormuş. Bu adamın dışarIda gezmesi topluma zarar" ifadesini kullandı.
İSTEMEDEN OLDU
Sürücü Sezer Hükümdar, ifadesinde şunları söyledi: Arkamdaki araca yol vermek için sağ şeride geçtim. Öndeki araç ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Frene bastım fakat duramadım. İstemeden çarptım, sonra duvara vurdum. Araçtan çıkıp kızı kontrol ettim ancak hareketsiz kalmıştı. Zaten 5 ay önce ehliyetim alınmıştı. Ben kazanın yaşandığına çok pişmanım.
Anne Döndü Çalboğazlı ile ağabey Hakan ,Gökçe, hastanenin önünden bir an olsun ayrılmıyor.