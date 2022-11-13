Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Maskeli silahlı soyguncuları böyle kovaladı





'5 SENE ÖNCE DE AYNI HADİSE EŞİMİN BAŞINA GELMİŞTİ'

Eşinin başından geçen olayı da anlatan Alparslan Metin, "Yaklaşık bir 5 sene önce de yine aynı hadise eşimin başına gelmişti. Genç bir çocuk gelip maskesiyle beraber kasada eşimin kafasına silah dayıyor. Kapıdan çıkarken eşim bir cesaret örneği gösterip kaçan hırsızın peşinden tekme tokat bayağı bir hırpalamış. Alnımızın teriyle ekmek yemeye çalışıyoruz ama ne hikmetse son birkaç yıldır böyle hadiseler yaşıyoruz. Alman polisine de güveniyoruz, ilk hırsızın yakalandığı gibi bu 3 teşebbüste bulunanın da kısa sürede yakalanacaklarını umuyoruz" diye konuştu.

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