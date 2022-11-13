Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Maskeli silahlı soyguncuları böyle kovaladı

Almanya'ya yerleşen emekli Almanca öğretmeni Alparslan Metin (54), işlettiği büfeyi soymaya kalkışan maskeli ve silahlı 3 kişiyi silah çekerek kovaladı. Metin, mahallenin gençlerinin şaka yaptığını sandığını belirterek, "Önceki yıllarda da aynı şekilde bir hadise yaşadığımız için silah bulunduruyordum. Ben de bağırarak silahımı çektim; bunlar kaçtılar, gittiler" dedi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Almanca öğretmenliği yapan Alparslan Metin, 2010 yılında emekli olarak Almanya'ya yerleşti. Alparslan Metin ile eşi Selamir Metin (49), 2016 yılında Gelsenkirchen kentinde açtıkları büfeyi işletmeye başladı. 9 Kasım günü maskeli ve silahlı 3 kişi büfeye gelerek soygun girişiminde bulundu. Alparslan Metin silahını çekince 3 kişi kaçtı. Metin'in ihbarı üzerine polis soruşturma başlatırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
'ŞAKA YAPTIKLARINI SANDIM'
Mahallenin gençlerinin şaka yaptığını sandığını söyleyen Alparslan Metin, "Gece saat 01.00 sıralarında 3 tane silahlı ve maskeli kişi kapıdan içeriye girdiler. Ben de kasada artık dükkanı kapatma aşamasındaydım. Önce mahalle gençlerinin şaka yaptıklarını zannettim ama kasaya doğru iyice yaklaştıklarında olayın ciddiyetinin farkına vardım. Dolayısıyla daha önceki yıllarda da aynı şekilde bir hadise yaşadığımız için silah bulunduruyordum. Ben de silahımı çektim, bunlara çok ciddi şekilde bağırarak silahımı çektim, silahımı çekmemle beraber bunlar kaçtılar, gittiler. Ondan sonra polis geldi. Polis araştırmasını devam ettiriyor" dedi.