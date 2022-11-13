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    • Yaşam
    • 13.11.2022 13:02
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    • 13.11.2022 13:02
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    Sakarya'da çok acı olay! Alevlerin arasında can verdiler

    Sakarya Adapazarı'nda bulunan bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Elektrik aksamından çıktığı öğrenilen yangın sonrası ev harabeye döndü.

    Çok acı olay! Alevlerin arasında can verdiler

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

    Yangın, Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı evde yangın çıktı. Ev adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken Batuhan Özer (21) ve Uras Çınar Dilber (11) yanarak hayatını kaybettiği, evde bulunan 3 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangın neticesinde hayatlarını kaybeden 2 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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