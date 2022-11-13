Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.11.2022 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2022 10:42
    ABONE OL

    İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgası! "Baba" diye bağırdı kimse aldırmadı

    İstanbul Esenyurt'ta trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Tartışmada araçtan inen sürücüler birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkudan "baba" diyerek ağladı.

    Yol verme kavgası! Baba diye bağırdı kimse aldırmadı

    Esenyurt'ta yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan "Baba" diyerek ağladı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, sürücüler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan o anlarda babasının kavga ettiğini gören bir çocuk ise korkusundan "Baba" diye bağırsa da kimse aldırmadı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İki ismi pr’oto’kolde çizdi
    Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgası! "Baba" diye bağırdı kimse aldırmadı
        SON DAKİKA