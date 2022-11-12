Deprem tatbikatı ne zaman, BUGÜN MÜ? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek?

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.