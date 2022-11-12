Deprem tatbikatı ne zaman, BUGÜN MÜ? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek?

Türkiye geneli deprem tatbikatı için araştırmalar hız kazandı. 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle AFAD ülke genelinde "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirecek. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek? İşte detaylar!
DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye genelinde yapılacak olan Deprem Tatbikatı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleşecek.
DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILIYOR?
AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütüyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat icra edildi.