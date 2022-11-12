Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı! 42 yıl sonra mezarı açılacak: 100 milyonluk DNA testi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, yasak ilişki yaşadığı evli İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Atamaz, Hakkı Dinçer'in resmi nikahlı eşinin de bu durumu öğrenmesi nedeniyle İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te kızını dünyaya getirdi.
BAŞKA AİLEYE EVLATLIK VERİLDİ
Armağan adını verdiği kızına bakamayınca da başka bir aileye evlatlık verdi. Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan Dinçer ise 1980'de hayata gözlerini yumdu.
BABALIK DAVASI AÇTI
1984'te gerçeği öğrenen ve dünyası başına yıkılan Armağan Ş. ise Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Mahkeme, davanın bebeğin doğumundan en geç bir yıl içinde açılması gerektiğini belirterek zaman aşımından dolayı davayı reddetti.
DEFALARCA MAHKEMEDEN DÖNDÜ
Armağan Ş.'nin avukatının itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Ancak, o dönemdeki avukatının ihmali ve duruşmalara gitmemesi nedeniyle işlemsiz kalan dava açılmamış sayıldı. Durumu öğrenen Armağan Ş., davasının yeniden açılması için dilekçe verdi. Ancak dava dosyası arşivde bulunamadı. Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, resmi gazetede yayınlandı.Yerel mahkeme ise yeniden yargılama talebini reddetti.