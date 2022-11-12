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    • Yaşam
    • 12.11.2022 09:35
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    • 12.11.2022 09:36
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    Arnavutköy'de feci kaza: Yol çalışmasını fark edemeyince takla attılar

    Arnavutköy'de yol çalışmasını son anda fark eden hafif ticari araç sürücüsü, bariyere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Çalışmayı fark edemeyince takla attı

    Arnavutköy'de yol çalışmasını son anda fark eden hafif ticari araç sürücüsü, bariyere çarparak takla attı.

    BARİYERLERE ÇARPTI TAKLA ATTI
    Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç yol çalışmasını son anda fark ederek bariyere çaptı.

    Çarpmanın etkisiyle Beyazkılınç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yola devrildi. Trafikteki diğer sürücüler yardıma koşarak, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Araç içindeki Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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    Haberler Yaşam Arnavutköy'de feci kaza: Yol çalışmasını fark edemeyince takla attılar
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