Cesur yürek! 7 yaşındaki çocuğun organ bağışı sayesinde 4 yaşındaki Ali ve 5 kişi daha hayat buldu

Kalp hastası küçük çocuk, nakille hayata bağlandı. 'Yüreklere' işleyen mücadelenin adresi Ankara'ydı. Ali Göktuğ Özduman (4), henüz 14 aylıkken hastalandı. Ağabeyinin okulda yakalandığı grip virüsü ona da bulaştı! Bu durum, kalbinde tahribata yol açtı. Kalp kası hasar aldı. Tam 3 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü, ardından nakil olması kararlaştırıldı. İşte bu sırada, bir mucize yaşandı! Ailesi, tam da umudu kesmişken trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun kalbi Ali Göktuğ'la uyumlu çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan nakille küçük çocuk hızla iyileşmeye başladı.
6 KİŞİ HAYAT BULDU
Oğlunun 3 yıllık tedavi sürecinden bahseden anne Tuğçe Özduman, "Göktuğ, ölümün ucundaydı. Ben çocuğuma ne sarılabiliyor ne de onu öpüp koklayabiliyordum. Ağrıları nedeniyle yanına yaklaştırmıyordu" diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Kalbi nakleden çocuğun ailesiyle iletişim halinde olduklarını da belirten anne Özduman, sözlerini şöyle sonlandırdı: Bağışçı ailenin, organ nakline 'evet' demesiyle 6 can hayat buldu. Aile, Göktuğ'un kalbini dinlemek istiyor. Seneye yanlarına gideceğiz. Artık oğlumu öpüp koklayabileceğim...