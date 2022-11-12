Cesur yürek! 7 yaşındaki çocuğun organ bağışı sayesinde 4 yaşındaki Ali ve 5 kişi daha hayat buldu

Kalp hastası küçük çocuk, nakille hayata bağlandı. 'Yüreklere' işleyen mücadelenin adresi Ankara'ydı. Ali Göktuğ Özduman (4), henüz 14 aylıkken hastalandı. Ağabeyinin okulda yakalandığı grip virüsü ona da bulaştı! Bu durum, kalbinde tahribata yol açtı. Kalp kası hasar aldı. Tam 3 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü, ardından nakil olması kararlaştırıldı. İşte bu sırada, bir mucize yaşandı! Ailesi, tam da umudu kesmişken trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun kalbi Ali Göktuğ'la uyumlu çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan nakille küçük çocuk hızla iyileşmeye başladı.