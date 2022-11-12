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    • Yaşam
    • 12.11.2022 08:55
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    • 12.11.2022 08:56
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    11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

    Dolandırıcılara yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda, ev ve devre mülk sahiplerini yüksek fiyatlardan satış vaadiyle telefonlarına yükledikleri mobil bankacılık uygulamaları üzerinden dolandırdıkları iddia edilen 30 şüpheliden 20'si tutuklandı.

    Emniyet ip gibi dizdi!

    Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanarak, işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılıktaki sorguları tamamlanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    DEBRE MÜLK VE KONUT İLANIYA DOLANDIRDILAR
    Devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları kişilere piyasa değerinin üzerinde satış vadettikleri, buluştukları mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra programı sildikleri belirlenen 30 zanlıdan 20'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçu ihbarı üzerine çalışma başlatılmış; Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslerde 42 zanlıdan 30'u gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Yaşam 11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
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