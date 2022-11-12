11 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

DEBRE MÜLK VE KONUT İLANIYA DOLANDIRDILAR

Devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları kişilere piyasa değerinin üzerinde satış vadettikleri, buluştukları mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra programı sildikleri belirlenen 30 zanlıdan 20'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.