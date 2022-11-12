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    • Yaşam
    • 12.11.2022 08:29
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    • 12.11.2022 08:29
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    Manisa'da cephane gibi ev! Çok sayıda silah ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Manisa’da jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Ev sahini hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Cephane gibi ev!

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinin İzzettin Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri B. Ö.'ye ait evde arama yaptı.

    İkamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, kasatura, oluklu bıçak ile 40 adet kurusıkı mermisi, 138 adet ise av tüfeği fişeği ele geçirilirken, B.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da cephane gibi ev! Çok sayıda silah ele geçirildi
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