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    • Yaşam
    • 11.11.2022 17:16
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    • 11.11.2022 17:18
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    Cuma namazı için gittiği caminin şadırvanında hayatını kaybetti

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde, cami şadırvanında fenalaşan 90 yaşındaki Ali Dolunay hayatını kaybetti. Camiye gelen ekiplerin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yaşlı adam şadırvanda öldü

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, cami şadırvanında fenalaşan 90 yaşındaki Ali Dolunay hayatını kaybetti.

    ŞADIRVANDA FENALAŞTI
    Edinilen bilgilere göre, Cuma namazı için Ulu Cami'ye giden Ali Dolunay, namazdan sonra oturduğu şadırvanda fenalaştı.

    İkindi namazı için camiye gelen camii cemaati, yaşlı adamdan tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Kısa sürede camiye giden 112 ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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