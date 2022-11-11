2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı sanıktan kan donduran ifadeler: Fakir yaşamalarını istemedim

Mahkemede olay günü sorulan sanık Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, depresyon halinin halen devam ettiğini ileri sürerek, olayı tam hatırlamadığını söyledi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim" dedi.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Ardından duruşmada Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin avukatı aracılığıyla savcılıkta 21 Mayıs 2022'de verdiği ilk ifadesi okundu.

Navrotsky'nin ifadesinde, "Savaş çıkınca önce İtalya'ya sonra Türkiye'ye geçtim. Alanya'ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AIDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu. Hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim.

"FAKİR YAŞAMALARINI İSTEMEDİM"

Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim, bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra bıçağı oğluma soktum. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" sözlerine yer verildi.

RAPOR TALEP EDİLDİ

Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan, akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini savunarak Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin psikolojik sorunları olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu söyleyerek; adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini belirtti.

EN AĞIR CEZA TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.