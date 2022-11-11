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    • Yaşam
    • 11.11.2022 15:56
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    • 11.11.2022 16:03
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    Ankara'da sokak ortasında dayak! Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Ankara'da sokak ortasında şoke eden bir olay yaşandı. Oğuz Y. (50), tartıştığı Behiye G.'yi (64) sokak ortasında dövdü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sokak ortasında dayak!

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde Oğuz Y. (50), tartıştığı Behiye G.'yi (64) sokak ortasında dövdü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

    Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Oğuz Y., tartıştığı Behiye G.'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredekiler müdahale etti, Oğuz Y. kaçtı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Behiye G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık" dedi.

    Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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