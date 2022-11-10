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    • Yaşam
    • 10.11.2022 09:27
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    • 10.11.2022 09:39
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    Ağrı'daki feci kazada hayatını kaybetmişti: Ebrar'ın hikayesi yürekleri burktu

    Ağrı'da meydana gelen feci kazada 8 kişini yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında yer alan 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın hikayasi yürekleri burktu. Hayatında hiç Patnos'un dışına çıkmayan Ebrar'ın liseyi tamamladığı ve üniversiteye hazırlanmak için ağabeylerinin yanına İstanbul'a gittiği öğrenildi.

    Ebrar’ın hikayesi yürekleri burktu

    Son dakika haberleri: Ağrı'da yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın üniversite sınavlarına hazırlanmak için köyden İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

    FECİ KAZA YÜREKLERİ YAKTI
    Ağrı'da meydana gelen ve yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun karıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

    AİLELERE TESLİM EDİLDİ
    Olay yerinde hayatını kaybeden 7 kişinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Muhlise Işık da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Trabzon'da gerçekleştirilen DNA testlerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelere teslim edildi.

        ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
        Yaşanan feci olayda ölen 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın hikâyesi ise yürekleri burktu.

        Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı bir köyde yaşayan genç kızın, lise eğitimini tamamladığı ve üniversite hazırlığında olduğu öğrenildi.

            Hayatında hiç Patnos'un dışına çıkmayan genç kızın İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin çağırması üzerine üniversiteye hazırlanmak için İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.

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