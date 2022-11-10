Ağrı'daki feci kazada hayatını kaybetmişti: Ebrar'ın hikayesi yürekleri burktu

Son dakika haberleri: Ağrı'da yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 18 yaşındaki Ebrar Tatlı'nın üniversite sınavlarına hazırlanmak için köyden İstanbul'da yaşayan ağabeylerinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
FECİ KAZA YÜREKLERİ YAKTI
Ağrı'da meydana gelen ve yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun karıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden 7 kişinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Muhlise Işık da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.