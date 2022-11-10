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    • Yaşam
    • 10.11.2022 08:29
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    • 10.11.2022 08:36
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    Sivas'ta şüpheli ölüm! İki araç arasında kaldı feci şekilde can verdi

    Sivas'ta bir kişi iki araç arasında bilinmeyen bir nedenle sıkışarak hayatını kaybetti. Şahsın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri inceleme başlattı.

    İki araç arasında kaldı feci şekilde can verdi

    Sivas'ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi'nde 1. Sokak'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı Fiat marka otomobil ile park halindeki 38 AET 119 plakalı Fiat marka otomobilin arasında sıkıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçların arasında sıkışan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta şüpheli ölüm! İki araç arasında kaldı feci şekilde can verdi
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