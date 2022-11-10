Sivas'ta şüpheli ölüm! İki araç arasında kaldı feci şekilde can verdi

Sivas'ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi'nde 1. Sokak'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı Fiat marka otomobil ile park halindeki 38 AET 119 plakalı Fiat marka otomobilin arasında sıkıştı.