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    • Yaşam
    • 09.11.2022 09:13
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    • 09.11.2022 09:14
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    Fatih'te tüyler ürperten olay! Gecekonuda insan kafatası ve kemikleri bulundu

    İstanbul Fatih’te tüyler ürperten bir olay yaşandı. Metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu.

    Ekiplei harekete geçiren olay!

    İstanbul Fatih'te, metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu.

    ÇÖPLERİN İÇİNDE BULUNDU
    Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    POLİSLER DE KEMİK PARÇALARI BULUDU
    Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu.

    Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.

    Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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    Haberler Yaşam Fatih'te tüyler ürperten olay! Gecekonuda insan kafatası ve kemikleri bulundu
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