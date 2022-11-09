Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TELEVİZYON VE RADYO ÜZERİNDEN ANONSLAR GEÇİLECEK

HAY Sistemini, 2 Haziran 2022'deki Trabzon/Vakfıkebir Sel Taşkın ve Erken Uyarı Tatbikatında devreye aldıklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yine bir ilk olarak 12 Kasım'da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız.

Tatbikatımızı, Sayın Bakanımızın başkanlığında, AFAD Başkanlık Binasında, 81 ilimizde ise Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde, ayrıca KKTC'de eş zamanlı gerçekleştireceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı merkez binamızda toplanacak. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum illerimiz ile KKTC'den canlı bağlantılar yapacağız ve 81 ilimizde, valilerimizin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapacağız."