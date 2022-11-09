Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.11.2022 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 09:06
    ABONE OL

    Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın karıştığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu. Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikametinde ulaşım durdu.

    Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Tır küle döndü

    Otoyolun Ankara istikameti Ağaççılar mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Ali P. yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Kaza sonucu 34 JZ 2494 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık personeli tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
        9 kişiye mezar olan ev böyle görüntülendi
        Haberler Yaşam Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
            SON DAKİKA