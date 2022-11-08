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    • Yaşam
    • 08.11.2022 14:39
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    • 08.11.2022 14:39
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    Saçını boyatıp eğlence mekanlarında para harcayan Ege’nin en hızlı dolandırıcısı ahırda yakalandı

    Denizli’de aralarında kendi arkadaşının da olduğu İstanbul’dan gelen 4 kişiye, 4 milyon 260 bin TL'lik dövizi 400 bin liraya satma vaadiyle kandıran dolandırıcı, parayı saymak için girdiği binanın arka kapısından kaçtı. Uzattığı saçını boyatan ve paraları eğlence mekanlarında harcayan Ege Bölgesi’nin en hızlı dolandırıcısı Muharrem S., JASAT’ın takibi sonucu saklandığı ahırda yakalandı.

    Ege’nin en hızlı dolandırıcısı ahırda yakalandı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Muharrem S., İstanbul'da yaşayan arkadaşını arayarak, yaşlı teyzesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 260 bin TL olan 200 bin pound olduğunu ve bunu kendisine 400 bin liraya verebileceğini söyledi.

    Bir anda milyoner olma hayaline kapılan 4 arkadaş, değiş tokuş işlemini gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

    BENDEN YARDIM İSTEDİ
    Buluşma noktasında kendi arkadaşı ve diğer 3 mağdur ile bir araya gelen Muharrem S., "Ayşe Teyzem daha önce yabancı uyruklu bir hastanın bakıcılığını yaparak bu parayı biriktirdi. Şimdi ise bu parayı bozdurmak için benden yardım istedi" dedi.

    İçi kağıt parçaları dolu çantayı gösteren Muharrem S., kağıtların üzerine yerleştirdiği birkaç dövizle mağdurların güvenini kazandı.

    ARKA KAPIDAN KAÇTI
    Ayşe Teyzesinin tek hayalinin 400 bin lirayı kendi eli ile saymak olduğunu söyleyen şüpheli, mağdurlardan aldığı parayla köyde boş bir eve girip arka kapıdan kaçtı. Muharrem S.'nin uzun süre geri dönmemesi üzerine girdikleri evin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan 4 kişi, jandarmaya müracaat etti.

    PARALARI MEKANLARDA YEDİ
    Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yaklaşık 1 ay adım adım takip edilen Muharrem S., bir köy evinin ahırında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, mağdurlardan aldığı parayı eğlence mekanlarında yediğini, yakalanmamak için ise saçını uzatıp boyattığını itiraf etti.

        EN HIZLI DOLANDIRICI
        Ege Bölgesi'nin en hızlı dolandırıcılarından birisi olduğu iddia edilen Muharrem S.'nin Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Isparta illerinde 37 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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        Haberler Yaşam Saçını boyatıp eğlence mekanlarında para harcayan Ege’nin en hızlı dolandırıcısı ahırda yakalandı
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