Saçını boyatıp eğlence mekanlarında para harcayan Ege’nin en hızlı dolandırıcısı ahırda yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Muharrem S., İstanbul'da yaşayan arkadaşını arayarak, yaşlı teyzesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 260 bin TL olan 200 bin pound olduğunu ve bunu kendisine 400 bin liraya verebileceğini söyledi.
Bir anda milyoner olma hayaline kapılan 4 arkadaş, değiş tokuş işlemini gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldi.
BENDEN YARDIM İSTEDİ
Buluşma noktasında kendi arkadaşı ve diğer 3 mağdur ile bir araya gelen Muharrem S., "Ayşe Teyzem daha önce yabancı uyruklu bir hastanın bakıcılığını yaparak bu parayı biriktirdi. Şimdi ise bu parayı bozdurmak için benden yardım istedi" dedi.
İçi kağıt parçaları dolu çantayı gösteren Muharrem S., kağıtların üzerine yerleştirdiği birkaç dövizle mağdurların güvenini kazandı.
ARKA KAPIDAN KAÇTI
Ayşe Teyzesinin tek hayalinin 400 bin lirayı kendi eli ile saymak olduğunu söyleyen şüpheli, mağdurlardan aldığı parayla köyde boş bir eve girip arka kapıdan kaçtı. Muharrem S.'nin uzun süre geri dönmemesi üzerine girdikleri evin boş olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan 4 kişi, jandarmaya müracaat etti.
PARALARI MEKANLARDA YEDİ
Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yaklaşık 1 ay adım adım takip edilen Muharrem S., bir köy evinin ahırında saklanırken kıskıvrak yakalandı.