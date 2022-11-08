2 öğrencinin öldüğü kazaya karışan kamyonet sürücüsü teslim oldu

İFADE VERDİ

Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50'de olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi.