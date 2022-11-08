2 öğrencinin öldüğü kazaya karışan kamyonet sürücüsü teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan kamyonet sürücüsü, polise teslim oldu.
ÇALILARIN ARASINDA BULDU
Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Sedde yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon sürücüsü yol kenarında 55 AIH 803 plakalı motosikleti yolun sağında devrilmiş, 40 metre ileride de 2 kişinin de çalıların arasında yattığını görerek 112'ye ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalıların arasında yatan 17 yaşındaki öğrenciler Sefa Yıldırım ve Çağlar Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İFADE VERDİ
Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50'de olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi.