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    • Yaşam
    • 08.11.2022 14:44
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    • 08.11.2022 14:44
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    Beyoğlu'nda silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü

    Son dakika haberleri... Beyoğlu’nda trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Beyoğlu’nda silahlı kavga: 1 ölü

    Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir parkta 23 Ekim'de saat 17.50 sıralarında silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen F.S, E.D, C.Y, Z.Ö, E.D.G, H.B.A. ve M.A. isimli kişilerin yol verme nedeniyle daha önce tartıştığı ve bunun üzerine aynı mahallede bulunan bir parkta buluşmak için anlaştıkları belirlendi.

    Tarafların parkta buluştuktan bir süre sonra aralarında arbede çıktığı, arbedede F.S. ve E.D. isimli kişilerin silahla yaralandığı tespit edildi. F.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kalçasından yaralanan E.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olaya karıştığı tespit edilen C.Y, Z.Ö, E.D.G, H.B.A. ve M.A. isimli şüpheliler, aynı gün içinde ekiplerce yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda M.A'nın üzerinden 1 silah, 1 şarjör ve 2 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlıların trafikte tartışması ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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