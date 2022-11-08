Beyoğlu'nda silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen F.S, E.D, C.Y, Z.Ö, E.D.G, H.B.A. ve M.A. isimli kişilerin yol verme nedeniyle daha önce tartıştığı ve bunun üzerine aynı mahallede bulunan bir parkta buluşmak için anlaştıkları belirlendi.