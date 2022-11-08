Bıçakla dehşet saçan metro saldırganına verilen cezanın gerekçesi açıklandı: "Serbestçe, güvenilir bir şekilde seyahat etme özgürlüğü..."





"VATANDAŞLARIN SERBESTÇE, GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE SEYAHAT ETME ÖZGÜRLÜĞÜ"

Saldırganın suçunu kamuya açık bir alanda işlediğinin altını çizen mahkeme, "Kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşların özgürce seyahat ettiği toplu taşıma aracında, yoğun iş çıkışı saatinde suç işledi. Eylemi nedeniyle metroda seyahat eden yolcuların yaşadığı korku ve panik, sarf ettiği sözler ve bundan pişmanlık duymaması yoğun suç kastını ortaya koydu. Vatandaşların serbestçe, güvenilir bir şekilde seyahat etme özgürlüğü ve kamu barışının temini amacıyla alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi" dedi.





Sanığın yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini aksine başkalarını suçlayıcı bir savunmaya imza attığını kaydeden mahkeme, "Kasıtlı suçlardan çok sayıda sabıkası var ve buna rağmen hâlâ ıslah olmayıp suç işlemeye devam etti. Hakkında indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine toplumda yaşayanların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar. Toplumun çıkarlarının korunması gerektiği kanaatine varılarak sanık hakkında verilen cezalarda indirim yapılmamıştır" diyerek önemli noktalara değindi.