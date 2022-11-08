Dilek Ertek'in şüpheli ölümünde flaş gelişme! Gemideki Türk personel konuştu: "Balkondan düşmek için özel çaba sarf etmesi gerek"



Olayın bildirilmesi sonrasındaki inceleme kısmına en az 2 departman dahil olmuştur. Biri gemi güvenlik departmanıdır. Güvenlik görevlileri, yardımcı amirler ve güvenlik zabiti çalışanlarından oluşurlar. 7/24 devriye atar, gemideki yolcu ve mürettebat güvenliğinden bizzat sorumludurlar. Diğer departman ise 'surveillance' birimidir. Burada çalışan kişilerin görevi gemide bulunan güvenlik kameralarını takip etmek, ihtiyaç halinde inceleme yapmak ve rapor hazırlamaktır. Şüpheli kişilerin takibi rahatlıkla yapılabilir çünkü yolcu gemilerinde kör nokta yok denecek kadar azdır.



"ORTADA POTANSİYEL BİR CİNAYET VAR"

Yolcu sorgulanması standart prosedürdür. Birlikte seyahate geldiğin kişiden bihabersen ilk senin ne yaptığını sorarlar. Şüpheli gözlem altında tutulmuştur gemide çünkü ortada potansiyel bir cinayet var.