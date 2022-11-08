Dilek Ertek'in şüpheli ölümünde flaş gelişme! Gemideki Türk personel konuştu: "Balkondan düşmek için özel çaba sarf etmesi gerek"

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, İsviçreli sevgilisi Artur Fuchsberger ile yaşgününü kutlamak için cruise gemisine bindi. Gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.
ERTEK'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Kameraların incelenmesiyle işkadınının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, esrarını hâlâ koruyan olayın yaşandığı Norwegian Spirit Cruise gemisinde çalışan Türk görevli, sosyal medyada Ertek'in ölümüyle ilgili tespitlerde bulundu:
"GEMİDE KÖR NOKTA YOKTUR"
Olayı incelediğimde 2 kişinin birlikte tatile çıktığını, hatta doğum günü kutlaması gibi özel bir seyahat planı yaptıklarını görüyorum. Dilek Hanım ve sevgilisinin aynı kamaralarda kaldığını varsayarsak kayıp durumunun bildirilmemesini çok şüpheli buluyorum. Çünkü yolcu gemilerinde sık sık gün içi etkinlikler, eğlenceler düzenlenir, herkes birbirleriyle iletişim halindedir. Birbirlerinden haber alamayan kişiler ön büro kısmına haber verip anons yaptırırlar. Yani kayıp haberinin 20 saat sonra verilmesi kafa karıştırıcı.