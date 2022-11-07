İntihar mı, cinayet mi? İşkence günlüğünün ardından kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı

KARAR KALDIRILDI

Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

BIÇAK İZLERİNİ UNUTMAM

Bu arada Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı.

Medine'nin günlüğünde "Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdığı görüldü.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "eşe karşı basit yaralama ve eşe eziyet" suçlarından iddianame hazırlanan Ahmet Kara, 8 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Kara ve avukatı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme 18 Ocak 2023'e ertelendi.