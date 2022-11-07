İntihar mı, cinayet mi? İşkence günlüğünün ardından kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı

Hatay'da hayatını kaybeden Medine Kara'nın, eşinin işkencelerini yazdığı günlüğünün ardından ablasının kan donduran açıklamaları cinayet şüphesini artırdı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hatay Dörtyol'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara (37), günlüğüne gördüğü işkenceleri yazmıştı. Medine'nin günlükteki yazılarının yayımlanmasının ardından daha önce tanık olan koca Ahmet Kara sanık olarak hâkim karşısına çıkarıldı. Eşe eziyet suçundan 8 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
YÜREĞİMİZ SOĞUMAYACAK
Ölen Medine'nin ablası Nuray Değirmenci kardeşinin öldürülüp intihar süsü verildiğini ileri sürerek, "Kardeşim bana sürekli işkence gördüğünü, hatta eşinin kendisini darp ettikten sora elbise dolabının içine koyduğunu anlatmıştı. Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken kardeşim yaşadığı acıları yazmış. Kardeşimi öldürüp intihar süsü veren o adamın tutuklanmasını istiyoruz. Yoksa yüreğimiz soğumayacak" dedi.
TAKİPSİZLİK VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Medine Kara'nın yaşama veda ettiği olay 8 Eylül 2017'de yaşandı. Medine, 24 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Kara ile evlendi. Genç kadın, evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Otopside genç kadının vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.