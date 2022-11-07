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    • Yaşam
    • 07.11.2022 08:59
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    • 07.11.2022 09:15
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    Yurtseven kardeşler organlarıyla 12 kişiye hayat verdi

    Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Yurtseven 2002'de sürdüğü motosiklete kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Yurtseven'in organları 6 kişiye can oldu. Kardeşinin ölümlenden etkilenerek organ bağışı yapan ağabeyi Osman Yurtseven de geçen ay trafik kazasında öldü. Onun da organları 6 can kurtardı.

    Yurtseven kardeşler 12 kişiye can oldu

    Antalyalı Yurtseven ailesinin fertleri yaptıkları organ bağışlarıyla Türkiye'ye örnek oluyor. Mehmet Ali Yurtseven (31) 2 Şubat 2002'de bir kamyonun sürdüğü motosiklete çarpmasıyla ağır yaralandı, beyin ölümü gerçekleşince eşi Meryem Yurtseven tarafından organları bağışlandı.

    O organlar 6 kişiye hayat verdi.

    AĞABEYİ DE BAĞIŞTA BULUNDU
    Mehmet Ali Yurtseven'in ölümünden çok etkilenen pazarcı ağabeyi Osman Yurtseven de organ bağışında bulundu. Ancak Osman Yurtseven 31 Ekim'de, Antalya Kepez'de motosikletine bir otombilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    20 yıl arayla aynı kaderi yaşayan kardeşlerden 73 yaşında yaşama veda eden Osman Yurtseven'in kalbi 4 saat süren operasyonla, Ahmet Lütfi Yüce'ye (51) iki böbreği, karaciğeri ve iki korneası ise organ bekleyen başka hastalara başarılı şekilde nakledildi.

    6 kişiye can veren Osman Yurtseven'in cenazenin ardından toplanan Yurtseven'in eşi Düriye'nin 8 çocuğu da organlarını bağışlama kararı aldı.

        AİLENİN 26 FERDİ BAĞIŞ YAPTI
        SABAH'a konuşan oğul Cengiz Yurtseven "Babam sadece kendisinin ve ailesin değil dağdaki kurtların kuşların bile yiyeceğini düşünürdü. Tarlasından ürün alırken onların hakkını bırakırdı. Bizde onun yolundan gidiyoruz. Başta annem olmak üzere ailemizden 26 kişi organlarını bağışladık. Tek isteğimiz, babama çarpıp kaçan sürücünün bulunması" dedi.

        2002'da kazada ölen Mehmet Ali Yurtseven'in organları 6 kişiye can verdi. O öldüğünde organlarını bağışlayan ağabeyi Osman Yurtseven de geçen ay kazada hayatını kaybetti. Osman Yurtseven'in kalbi Ahmet Lütfi Yüce'ye nakledildi.

        Yurtseven ailesinden 26 kişi organ bağışı yaptı.

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