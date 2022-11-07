Yurtseven kardeşler organlarıyla 12 kişiye hayat verdi

Antalyalı Yurtseven ailesinin fertleri yaptıkları organ bağışlarıyla Türkiye'ye örnek oluyor. Mehmet Ali Yurtseven (31) 2 Şubat 2002'de bir kamyonun sürdüğü motosiklete çarpmasıyla ağır yaralandı, beyin ölümü gerçekleşince eşi Meryem Yurtseven tarafından organları bağışlandı.

O organlar 6 kişiye hayat verdi.

AĞABEYİ DE BAĞIŞTA BULUNDU

Mehmet Ali Yurtseven'in ölümünden çok etkilenen pazarcı ağabeyi Osman Yurtseven de organ bağışında bulundu. Ancak Osman Yurtseven 31 Ekim'de, Antalya Kepez'de motosikletine bir otombilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.