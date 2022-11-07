Düğünde 'halay başı' kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

HALAYDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla saldırdı.

5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Miraç A. da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.