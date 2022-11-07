Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir? Başvuru son gün ne zaman?

YEŞİL KART BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişinin 18 yaşından olması gerekiyor. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.