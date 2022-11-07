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    • Yaşam
    • 07.11.2022 13:46
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    • 07.11.2022 13:50
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    Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir? Başvuru son gün ne zaman?

    Green Card başvuruları sona eriyor. 2022 Green Card başvuru süreci 5 Ekim'de başlamıştı. 8 Kasım'da sona erecek başvurular için yoğunluk yaşanmaya başlandı. Peki, Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir? Başvuru son gün ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor?

    Green Card başvuru sayfasında yaşanan sorun nedeniyle arama motorlarında, "Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir?" soruları merak edildi. İşte detaylar...

    GREEN CARD SAYFA NEDEN AÇILMIYOR?

    Yaşanan yoğunluktan dolayı sitenin açılmadığı ileri sürüldü. Ancak resmi açıklama gelmedi.

    GREEN CART BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

    Green Card başvurularıyla ilgili detaylar, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. 2022 Green Card başvuru süreci 5 Ekim'de başlamıştı. Başvurular 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

    YEŞİL KART BAŞVURU ŞARTLARI

    Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişinin 18 yaşından olması gerekiyor. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

        Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

        GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Green Card çekiliş sonuçlarının 2023 Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar duyurulduktan sonra www.dvlottery.com sayfası üzerinden sorgulanabilecek.
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        Haberler Yaşam Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir? Başvuru son gün ne zaman?
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