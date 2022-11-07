Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir? Başvuru son gün ne zaman?

Green Card başvuru sayfasında yaşanan sorun nedeniyle arama motorlarında, "Green Card başvuru sitesi neden açılmıyor? 7 Kasım Green Card sitesi neden hata veriyor, ne zaman düzelir?" soruları merak edildi. İşte detaylar...
GREEN CARD SAYFA NEDEN AÇILMIYOR?
Yaşanan yoğunluktan dolayı sitenin açılmadığı ileri sürüldü. Ancak resmi açıklama gelmedi.
GREEN CART BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?
Green Card başvurularıyla ilgili detaylar, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. 2022 Green Card başvuru süreci 5 Ekim'de başlamıştı. Başvurular 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.
YEŞİL KART BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişinin 18 yaşından olması gerekiyor. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.