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    • Yaşam
    • 07.11.2022 16:46
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    • 07.11.2022 17:00
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    Ege Üniversitesi'nde deney sırasında patlama! 1'i ağır 2 yaralı

    Son dakika haberine göre Ege Üniversitesi'nin bahçesinde yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada biri personel olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Ege Üniversitesi’nde deney sırasında patlama! 1’i ağır 2 yaralı

    Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, iddiaya göre yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, deney yapımı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre biri öğretim üyesi, biri personel olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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