Pasifik'te büyük sır! Sosyetik iş kadını Dilek Ertek'in kaybolmasıyla ilgili söylentiler tüyler ürpertti

GİZEMLİ SEVGİLİ DE YANINDA

Kamera kayıtları incelendiğinde Ertek'in kamarasının balkonundan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gemi, hemen Papeete'deki limana demir attı. Korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yankıları sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Dilek Ertek, tatile ismi öğrenilemeyen sevgilisiyle çıktı. Olay akşamı da ikili odada tartıştı! Sevgilisi, Ertek'i odada yalnız bıraktıktan saatler sonra güvenliğe 'Dilek kayıp' başvurusu yaptı! Bu durum, akıllarda iş kadınının cinayete kurban gittiğine dair soru işareti bıraktı. Çünkü Ertek'in balkonun trabzanlarına tırmanması imkansızdı! Bu durum cinayet söylentilerini artırdı.



ANTİKA DÜKKANI VARDI

Sosyetik Deniz Ertek, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü tamamladı. New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Öte yandan Dilek Ertek'in bir de antika dükkanı vardı.







OĞLUNDAN ŞOK HAMLE

Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, acı haberi alır almaz uçağa atladı. Soluğu Papeete'de aldı. Helikopterle olayın yaşandığı bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Ancak bir sonuç çıkmadı. Ayrıca yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle cruise şirketine de dava açtı.



AİLEDEN AÇIKLAMA

İş insanı Dilek Ertek'in ailesi, acı kazayla ilgili açıklama yaptı. Ertek için 11 Kasım'da gıyabi cenaze töreninin yapılacağı bilgisini paylaştı.