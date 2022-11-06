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    Pasifik'te büyük sır! Sosyetik iş kadını Dilek Ertek'in kaybolmasıyla ilgili söylentiler tüyler ürpertti

    Ünlü mücevherci Dilek Ertek, Pasifik Okyanusu'nda gemiden düşüp kayboldu. Ailesi, korkunç bir iddiada bulundu: O gece sevgilisiyle kavga etmiş. Bu bir cinayet olabilir!

    Pasifik’te büyük sır

    Tiffany&Co'nunTürkiye distribütörü Dilek Ertek, gemi turuna çıktı. 26 Ekim'de, Tahiti açıklarındayken balkondan düşüp denize çakıldı. Oğlu Gökçe Atuk ise bunun bir kaza değil cinayet olabileceğini vurguladı.



    İddiasına göre annesi, o gece sevgilisiyle tartıştı! İsmi gizlenen adam, öfkeyle odadan çıktı. Saatler sonra dönüp "Dilek kayıp" diye bağırdı! Ama arama çabaları sonuçsuz kaldı!


    50 METREDEN ÇAKILDI
    Kazanın ardından cruise gemisi 26 Ekim'de limana alındı. Hareket etmesi yasaklandı. Aramalar sürüyor...



        Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, cemiyet hayatının sevilen isimleri arasında yer aldı. Yıllarca, dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun distribütörlüğünü yaptı. Geçen ay arkadaşlarıyla birlikte ABD'li Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit gemisiyle seyahate çıktı. 26 Ekim'de ise sırra kadem bastı! Geminin hiçbir yerinde bulunamadı.

        GİZEMLİ SEVGİLİ DE YANINDA
        Kamera kayıtları incelendiğinde Ertek'in kamarasının balkonundan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gemi, hemen Papeete'deki limana demir attı. Korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yankıları sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Dilek Ertek, tatile ismi öğrenilemeyen sevgilisiyle çıktı. Olay akşamı da ikili odada tartıştı! Sevgilisi, Ertek'i odada yalnız bıraktıktan saatler sonra güvenliğe 'Dilek kayıp' başvurusu yaptı! Bu durum, akıllarda iş kadınının cinayete kurban gittiğine dair soru işareti bıraktı. Çünkü Ertek'in balkonun trabzanlarına tırmanması imkansızdı! Bu durum cinayet söylentilerini artırdı.

        ANTİKA DÜKKANI VARDI
        Sosyetik Deniz Ertek, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü tamamladı. New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Öte yandan Dilek Ertek'in bir de antika dükkanı vardı.



        OĞLUNDAN ŞOK HAMLE
        Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, acı haberi alır almaz uçağa atladı. Soluğu Papeete'de aldı. Helikopterle olayın yaşandığı bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Ancak bir sonuç çıkmadı. Ayrıca yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle cruise şirketine de dava açtı.

        AİLEDEN AÇIKLAMA
        İş insanı Dilek Ertek'in ailesi, acı kazayla ilgili açıklama yaptı. Ertek için 11 Kasım'da gıyabi cenaze töreninin yapılacağı bilgisini paylaştı.



        POLİS KUŞ UÇURTMUYOR
        Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, işte bu gemiyle tura çıktı. Ancak kısa süre sonra korkunç kaza yaşandı.

        Dilek Ertek'in kaybolmasının ardından cruise gemisi ablukaya alındı. Polis, çevresinde kuş uçurtmadı.

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        Haberler Yaşam Pasifik'te büyük sır! Sosyetik iş kadını Dilek Ertek'in kaybolmasıyla ilgili söylentiler tüyler ürpertti
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