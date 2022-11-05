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    • Yaşam
    • 06.11.2022 01:58
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    • 06.11.2022 01:58
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    Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi! Bir anda hızlandı, fren tutmadı...

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam madeni yüklü tır devrildi. Sürücü gazetecilere, tırın bir anda hızlanmaya başladığını, frenin tutmadığını ve aracın yol kenarına devrildiğini söyledi.

    Karabük’te cam madeni yüklü tır devrildi

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa Sönmez yönetimindeki tır, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sürücünün yara almadığı kazada tırda yüklü cam madeni yol kenarına döküldü.

    MAZOT YOLA AKTI
    Kaza sonrası tırın yakıt deposundan da litrelerce mazot yola aktı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Sürücü Mustafa Sönmez, gazetecilere, tırın bir anda hızlanmaya başladığını, frenin tutmadığını ve aracın yol kenarına devrildiğini söyledi.

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