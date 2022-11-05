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    • Yaşam
    • 05.11.2022 23:21
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    • 05.11.2022 23:22
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    Muğla'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

    Muğla'da iki motosiklet ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Birbirlerine girdiler! Feci kaza

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan zincirleme kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

    2 MOTOSİKLET 1 OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ
    Furkan Usman (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kaş-Fethiye kara yolu Çaltıözü Mahallesi'nde karşı yönden gelen Fethi Aker (64) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Fethi Aker'e karşı yönden gelen Ferhat Yüksel'in kullandığı 48 YH 411 (25) plakalı otomobil çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, Eker'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kazada yaralanan Furkan Usman ile Ferhat Yüksel 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Muğla'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
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