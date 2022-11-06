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    Akıl dışı! İzmir'de Tiktok'ta çok vakit harcayan anneye kızlarının velayeti verilmedi

    Burcu K., Tiktok tutkusu yüzünden kızlarının velayetini kaybetti. Eski eşinin talebi ise şoke etti: Akıl sağlığına bakılsın! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Akıl dışı!

    Şaşkına çeviren olayın adresi İzmir'di. 43 yaşındaki iş insanı Ferit K., 2020'de 15 yıllık eşi Burcu K.'dan boşanmaya karar verdi. Eşinin Tiktok'ta çok uzun süre geçirdiğini, 8 ve 13 yaşlarındaki kızlarına ilgi göstermediğini söyledi! İki kızının da velayetini istedi. Bunun üzerine geçici velayet, babaya verildi. Ancak iş adamı bununla da yetinmedi. Tiktok tutkunu eşinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtti. Aile mahkemesinden Burcu K.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Hakim de talebi kabul etti! Sulh Hukuk Mahkemesi Burcu K.'nın akıl sağlığının tam olup olmadığını, vasi tayini gerekip gerekmediğini araştıracak... (Ceyhan TORLAK)



    BEBEK EMNİYET'TE
    Hatay Antakya'da bir anne otomobilini parktan çıkaramadı. Bu sırada bebeği ağlamaya başlayınca paniğe kapıldı! Durumu fark eden trafik polisi Emre Y., arabaya gidip çocuğu aldı. Kucağında sallayıp oyaladı. Görüntüsü yürekleri ısıttı.



    AYIP BE
    İngiltere'nin yeni kralı Charles, 73 yaşında muradına erdi! 70 yıllık bekleyişin ardından tahta geçti. Ülkede yayınlanan bir kitapta yer alan iddialar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Çocukluğundan beri oyuncak ayısını yanından ayırmıyor. Yalnızca dadısı Mabel Anderson'un oyuncağını tamir etmesine izin veriyor!



        HOLLANDA KAÇAR!
        Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyadaki dengeleri alt üst etti! Putin'in ambargosu sonrası Avrupa Birliği enerji ve gıda kriziyle yüzleşti. Kara kış kapıyı çalarken Avrupa ne yapacağını bilemedi. İşte 27 AB üyesi ülke arasında ilk fire verildi! Hollanda, Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi. Rus bayraklı 34 geminin Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verdi. Dondurulan 13 Rus oligarkın mal varlığı iade edildi. 25 Hollanda şirketine, Gazprom'la enerji anlaşması yapması için izin verildi.



        BABALI-KIZLI ÜNİVERSİTE
        Fethiye'de turizm işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Tarkan Sapmaz, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, 18 yaşındaki kızı Mine ile birlikte gerçekleştiriyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde öğrenim gören baba-kız okula birlikte gidip geliyor, birlikte ders çalışıyorlar. Baba Tarkan Sapmaz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde Finans ve Ekonomi bölümü 2. sınıfta, kızı Mine ise aynı üniversitede Yaşlı Bakım Bölümünde eğitim görüyor. (Erdoğan CANKUŞ)



        MARMARA'DAN START ALDI
        Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin korunmasına ve ölçülebilir bir fark yaratılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dernek son olarak Türkiye için bir ilk niteliği taşıyan Marmara'dan Akdeniz'e Sürdürülebilirlik Serüveni projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, 90 günde 1687 deniz mil kıyı seyri boyunca 82 farklı noktada 82 dalış gerçekleştirildi. Marmara, Akdeniz, Ege'deki ortak deniz yaşamına ve deniz kültürüne dair önemli bir envanter ortaya koyan ve bir etkinlik ile duyurulan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, GEF Küçük Destek Programı, Turquoise Coast Environment Fund, Anadolu Efes, Mazars Denge Türkiye ve Sami Kariyo katkıları ile hayata geçti. Dernek Başkanı Volkan Narcı, proje için "Şimdiye kadar Türkiye'de yapılmış, sürdürülebilirliği odağına alan en uzun rotalı serüven" ifadelerini kullandı. Narcı, "Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin geleceği, Marmara'ya bağlı. Marmara'yı kaybedersek bu ekosistemleri de kaybederiz. Maalesef iklim değişikliği tüm dünyada olumsuz etkilerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



            BOZMAADA
            Ege'nin incisi Bozcaada, Amerika'da manşetlere çıktı. CNN, ünlü tatil beldesine geniş yer ayırdı. "Mutlaka gidin" diye yazdı. HATTA "hiç değişmediğini ve cennet gibi olduğunu" anlattı. Bir de uyarı yaptı: Umarız hıç bozulmaz...

            HALAYINA İSYAN
            Adana'da A.S. ve M.S., tanımadıkları bir düğüne gitti. Halay çekti. Ortalık birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı...

            KOVİD-411
            İngiltere'de koronaya yakalanan bir kişi, hastanede 411 gün tedavi edildi. İyileşti. En uzun süreli Kovid-19 vakası olarak tarihe geçti.



            THY'DEN RÜMEYSA'YA ÖZEL KOLTUK
            Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 cm boyu ile girmeye hak kazanan Rümeysa Gelgi, skolyoz hastalığı nedeniyle sedye ile uçak yolculuğu yapabiliyor. Yazılımcı olan Gelgi hem Guinnes ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi. Hastalığı nedeniyle uzun süre oturarak seyahat etmesi mümkün olmayan Gelgi için THY yetkilileri uçakta 6 koltuğu sedye haline getirdi. İlk kez uçağa bineceği için çok heyecan duyduğunu, bu uçuşun kendisi gibi sedye ihtiyacı olan hastalar için önemli olduğunu anlatan Gelgi, "Sedyeli yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir prosedürdü. Fakat THY yetkilileri tüm zorlukları kolaylıkla hallettiler." diye konuştu.



            172 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 172 milyon 640 bin 63 lira devretti. 5 bilenler 285 bin 878 lira, 4 bilenler 2 bin 362 lira, 3 bilenler 148 lira, 2 bilenler ise 14 lira 45 kuruş alacak.

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            Haberler Yaşam Akıl dışı! İzmir'de Tiktok'ta çok vakit harcayan anneye kızlarının velayeti verilmedi
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