Akıl dışı! İzmir'de Tiktok'ta çok vakit harcayan anneye kızlarının velayeti verilmedi

Şaşkına çeviren olayın adresi İzmir'di. 43 yaşındaki iş insanı Ferit K., 2020'de 15 yıllık eşi Burcu K.'dan boşanmaya karar verdi. Eşinin Tiktok'ta çok uzun süre geçirdiğini, 8 ve 13 yaşlarındaki kızlarına ilgi göstermediğini söyledi! İki kızının da velayetini istedi. Bunun üzerine geçici velayet, babaya verildi. Ancak iş adamı bununla da yetinmedi. Tiktok tutkunu eşinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtti. Aile mahkemesinden Burcu K.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Hakim de talebi kabul etti! Sulh Hukuk Mahkemesi Burcu K.'nın akıl sağlığının tam olup olmadığını, vasi tayini gerekip gerekmediğini araştıracak... (Ceyhan TORLAK)
AYIP BE
İngiltere'nin yeni kralı Charles, 73 yaşında muradına erdi! 70 yıllık bekleyişin ardından tahta geçti. Ülkede yayınlanan bir kitapta yer alan iddialar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Çocukluğundan beri oyuncak ayısını yanından ayırmıyor. Yalnızca dadısı Mabel Anderson'un oyuncağını tamir etmesine izin veriyor!