Akıl dışı! İzmir'de Tiktok'ta çok vakit harcayan anneye kızlarının velayeti verilmedi

HALAYINA İSYAN

Adana'da A.S. ve M.S., tanımadıkları bir düğüne gitti. Halay çekti. Ortalık birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı...



KOVİD-411

İngiltere'de koronaya yakalanan bir kişi, hastanede 411 gün tedavi edildi. İyileşti. En uzun süreli Kovid-19 vakası olarak tarihe geçti.







THY'DEN RÜMEYSA'YA ÖZEL KOLTUK

Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 cm boyu ile girmeye hak kazanan Rümeysa Gelgi, skolyoz hastalığı nedeniyle sedye ile uçak yolculuğu yapabiliyor. Yazılımcı olan Gelgi hem Guinnes ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi. Hastalığı nedeniyle uzun süre oturarak seyahat etmesi mümkün olmayan Gelgi için THY yetkilileri uçakta 6 koltuğu sedye haline getirdi. İlk kez uçağa bineceği için çok heyecan duyduğunu, bu uçuşun kendisi gibi sedye ihtiyacı olan hastalar için önemli olduğunu anlatan Gelgi, "Sedyeli yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir prosedürdü. Fakat THY yetkilileri tüm zorlukları kolaylıkla hallettiler." diye konuştu.