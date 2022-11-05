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    • Yaşam
    • 06.11.2022 03:46
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    • 06.11.2022 03:46
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    Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden ikisinin durumu ciddiyetini koruyor. İşte detaylar...

    Zonguldak’ta maden ocağında patlama

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

    Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

    Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı
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