İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'de araç trafiğine kapatıldı. Köprü bağlantı yolları trafik polisleri tarafından çekici yardımıyla trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Sabah 06.00 itibariyle de maratonun yapılacağı güzergahtaki yollar araç trafiğine kapatılacak.
Maraton nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılması bekleniyor.