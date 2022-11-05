Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne bağlı Aksöğüt Köyü'nde yaşayan tam 740 kişi, Yeşilyurt soyadına sahipti. 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan ise 100 haneli köyde soyadı farklı olan tek kişiydi! Sevcan'ın farklı bir köye tayini çıkması üzerine, yerine köylülerin de akrabası olan Akif Yeşilyurt geldi! Bunun üzerine herkesin aynı soy ismine sahip olduğu köy tarihe geçti. Muhtar Emrullah Yeşilyurt, "Şu anda imamımız dahil 740 kişi aynı soyadı taşıyor. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor. Okulda öğrencilerini Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3 şeklinde sıralıyor. Öğretmen bir öğrencinin ismini söylediğinde aynı anda iki kişi beraber kalkabiliyor" dedi.
ZEKA KÜPÜ
Belçika'da yaşayan Laurent Simons, üstün zekalıydı! 145 IQ'suyla ünlü fizikçi Albert Einstein ve Stephan Hawking'e yakın olduğu ortaya çıktı. 9 yaşında başladığı üniversite öğrenimini 12 yılda tamamladı. 12 yaşında ise yüksek lisansını yaptı. Doktorasına hazırlanan Simons, "Özel bir çaba harcamıyorum. Konulara hakim olduğumu görüyorum. Nasıl olup da bu kadar zeki bir insan olduğumu bilmiyorum" açıklaması yaptı.
Nİ'ÇİN' GİTTİ!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya-Çin arasındaki ticari ve bölgesel konuları ele almak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti. COVID-19 salgının başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 lideri olan Scholz'a, Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens CEO'ları olmak üzere 12 Alman endüstri devinin patronu eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "İki ülke, istikrarsızlık döneminde küresel barış ve kalkınmaya katkı yapmalı" dedi.