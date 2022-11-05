



AYAĞINA SAĞLIK

Piyade Er Muhammed Çeçen, Zeytin Dalı'nda görevdeydi. Patlayıcı infilak etti. 2 bacağı kesildi. Ama o pes etmedi. Protezle ayağa kalkıp nişanlısı Sedanur ile evlendi. Basketbola gönül verdi. Hedefi TSK'da forma giymek...



HAMİLE ERKEKLER

Zonguldak'ta özel bir hastanenin bilgi sistemi hacklendi! Erkek hastalara hamile raporu verildi. Skandal, 1 ay sonra fark edildi. Olay, yargıda...



MADENE 1 ŞEHİT DAHA

Amasra'daki maden faciasında yaralanan ve hastanede tedavi gören madencilerden biri daha yaşamını yitirdi. Şehitlerin sayısı 42'ye yükseldi.



HER SATIRI DRAM

Diyarbakır'da yaşayan İ.Ş. (18), 2 yıl önce C.Ş. tarafından kaçırıldı! Cinsel istismara uğradı. Hamile kalınca tecavüzcüyle evlendirilmeye zorlandı! Ancak gördüğü şiddetten usanıp İstanbul'a kaçtı. Dayakçı kocası ise peşini bırakmadı. İ'yi Bakırköy'de bir durakta yakaladı! 1.5 yaşındaki bebeğini emzirdiği sırada kurşunladı! Tutuklandı. Bacağından vurulan genç kadın, yalvardı: Ne olur bırakmasınlar. Beni ve ailemi öldürecek!

YUNUS EMRE KAVAK

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