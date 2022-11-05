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    Yeşilyurt Köyü! Siirt’in 740 nüfuslu Aksöğüt Köyü’nde şaşırtan olay | Yaşam haberleri

    Siirt’in 740 nüfuslu Aksöğüt Köyü’nde herkesin soyadı Yeşilyurt’tu. Öğretmenler, aynı ismi taşıyan öğrencileri ayırmak için birbirinden farklı yöntemler buldu. İşte sizler için derlediğimiz 5 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yeşilyurt Köyü

    Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne bağlı Aksöğüt Köyü'nde yaşayan tam 740 kişi, Yeşilyurt soyadına sahipti. 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan ise 100 haneli köyde soyadı farklı olan tek kişiydi! Sevcan'ın farklı bir köye tayini çıkması üzerine, yerine köylülerin de akrabası olan Akif Yeşilyurt geldi! Bunun üzerine herkesin aynı soy ismine sahip olduğu köy tarihe geçti. Muhtar Emrullah Yeşilyurt, "Şu anda imamımız dahil 740 kişi aynı soyadı taşıyor. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor. Okulda öğrencilerini Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3 şeklinde sıralıyor. Öğretmen bir öğrencinin ismini söylediğinde aynı anda iki kişi beraber kalkabiliyor" dedi.



    ZEKA KÜPÜ
    Belçika'da yaşayan Laurent Simons, üstün zekalıydı! 145 IQ'suyla ünlü fizikçi Albert Einstein ve Stephan Hawking'e yakın olduğu ortaya çıktı. 9 yaşında başladığı üniversite öğrenimini 12 yılda tamamladı. 12 yaşında ise yüksek lisansını yaptı. Doktorasına hazırlanan Simons, "Özel bir çaba harcamıyorum. Konulara hakim olduğumu görüyorum. Nasıl olup da bu kadar zeki bir insan olduğumu bilmiyorum" açıklaması yaptı.



    Nİ'ÇİN' GİTTİ!
    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya-Çin arasındaki ticari ve bölgesel konuları ele almak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti. COVID-19 salgının başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 lideri olan Scholz'a, Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens CEO'ları olmak üzere 12 Alman endüstri devinin patronu eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "İki ülke, istikrarsızlık döneminde küresel barış ve kalkınmaya katkı yapmalı" dedi.



        M'ELON'KOLİ
        Elon Musk, 200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamıydı. Sosyal medya platformu Twitter'ı tam 44 milyar dolara satın aldı. Çalışanların yarısını, yani yaklaşık 7 bin 500 kişiyi işten atacağını açıkladı. Herkese "Küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz" maili yolladı. Tüm ofisleri geçici olarak kapattı. Bazı çalışanların da bilgisayar hesaplarının silindiği ortaya çıktı. Bunun üzerine personel ayaklandı! İşten çıkartılmalar hakkında eksik bilgi verildiğini belirterek Musk'a dava açacaklarını vurguladı.



        SINIR HARBİ
        Kocaeli Gölcük'te yaşayan tır şoförü Şahin Gökmen (70), 23 Ekim'de 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 4 kişiyle Ürdün'e gittiği, yasadışı yollarla İsrail'e girmeye çalışırken de öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının acılı haberini alan Emre Gökmen yıkıldı. "Bir haftadır babamın cenazesi Ürdün'de. Dışişleri Bakanlığı'na tek çağrım bu süreci hızlandıralım. Ailecek perişanız, hepimiz mahvolduk" diyerek acısını anlattı.



        ACI DENİZİ
        Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen isimlerinden ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, geçen 26 Ekim'de tatil için Tahiti'ye gitti. Ancak Ertek, Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken içinde bulunduğu cruise gemisinin güvertesinden denize düştü. Genç kadın, dakikalar içinde gözden kayboldu. 9 gün süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Acı haberi alan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, hemen Papeete'ye gitti. Arama çalışmalarına katılan Atuk, Papeete'de bulunan adli makamlara kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda girişimlere başladı. Ertek'in talihsiz olay sonrası kaybolmasıyla, yakınları ve iş dünyası derin üzüntü yaşadı.



            SİL BAŞTAN
            Eskişehir'de Yalçın Özalpay, 3 yıl önce eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdü. İstinaf Mahkemesi, ağır müebbet cezasını 'haksız tahrik'le 24 yıla düşürdü. Yerel Mahkeme ise kararı bozdu. Yargıtay, boşanma kesinleştikten sonra önceki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların 'haksız tahrik' olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.



            'FAY' CANINA!
            İzmir, dün saat 03.29'da bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olmak üzere 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar tarafından büyük paniğe neden olan sarsıntı, Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedildi. Buca gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırılması sonucu yerin 14.47 km altında yaşanan depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı. 20 kadar binada çatlak meydana geldi. Deprem sırasında 2 kişi yüksekten atlayarak yaralandı. Üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren 1 kişi de hayatını kaybetti. 6 kişinin tedavisine ise hastanelerde devam edildiği belirtildi. Öte yandan en yükseği 2.7 olan 60'ın üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Uzmanlar, Buca fayının 6'dan büyük olamayacağını açıkladı.



            ÖDÜL GİBİ CEZA
            Bursa'da Emre Özer (33), geçen yıl tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36) zorla otomobile bindirip darp etti. Tutuklandıktan 2 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme, Özer ile aracı kullanan tutuksuz sanık Ozan Baskın'a 'İyi hal' indirimi uyguladı. 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi. Emre Özer'e 'Hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis ise para cezasına çevrildi.



                48 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 548 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 405'er, 8 bilenler 299'ar, 7 bilenler 51'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                AYAĞINA SAĞLIK
                Piyade Er Muhammed Çeçen, Zeytin Dalı'nda görevdeydi. Patlayıcı infilak etti. 2 bacağı kesildi. Ama o pes etmedi. Protezle ayağa kalkıp nişanlısı Sedanur ile evlendi. Basketbola gönül verdi. Hedefi TSK'da forma giymek...

                HAMİLE ERKEKLER
                Zonguldak'ta özel bir hastanenin bilgi sistemi hacklendi! Erkek hastalara hamile raporu verildi. Skandal, 1 ay sonra fark edildi. Olay, yargıda...

                MADENE 1 ŞEHİT DAHA
                Amasra'daki maden faciasında yaralanan ve hastanede tedavi gören madencilerden biri daha yaşamını yitirdi. Şehitlerin sayısı 42'ye yükseldi.

                HER SATIRI DRAM
                Diyarbakır'da yaşayan İ.Ş. (18), 2 yıl önce C.Ş. tarafından kaçırıldı! Cinsel istismara uğradı. Hamile kalınca tecavüzcüyle evlendirilmeye zorlandı! Ancak gördüğü şiddetten usanıp İstanbul'a kaçtı. Dayakçı kocası ise peşini bırakmadı. İ'yi Bakırköy'de bir durakta yakaladı! 1.5 yaşındaki bebeğini emzirdiği sırada kurşunladı! Tutuklandı. Bacağından vurulan genç kadın, yalvardı: Ne olur bırakmasınlar. Beni ve ailemi öldürecek!
                YUNUS EMRE KAVAK

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                Haberler Yaşam Yeşilyurt Köyü! Siirt’in 740 nüfuslu Aksöğüt Köyü’nde şaşırtan olay | Yaşam haberleri
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