İzmir’de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.