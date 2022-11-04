Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.11.2022 06:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2022 06:54
    ABONE OL

    İzmir'de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı

    İzmir'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1,67 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü hafif yaralandı.

    İzmir’de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı

    İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu yine çark etti!
    Haberler Yaşam İzmir'de alkollü sürücü kaldırıma çarptı takla attı
        SON DAKİKA