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    • Yaşam
    • 04.11.2022 18:01
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    • 04.11.2022 18:01
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    İş insanı Dilek Ertek Tahiti'de gemiden düştü: Umutlu bekleyiş sürüyor

    Türkiye'de cemiyet hayatının tanınmış simalarından biri olan ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatil için bulunduğu Tahiti'den gemiden düşürek gözden kabyoldu. Arama çalışmaları devam ederken Ertek'in bulunma ihtimalinin giderek zayıfladığı da belirtildi.

    İş insanı Dilek Ertek gemiden düştü

    Ünlü iş insanı Dilek Ertek, 26 Ekim'de Tahiti'de tatil yaparken bir anda gemiden düşüp derin sularda gözden kayboldu.

    Ertek'e 10 günden bu yana ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Ertek'in bulunma ihtimalinin giderek zayıfladığı da belirtildi.

    Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un da Tahiti'ye gittiği ve cenazenin bulunamaması halinde 10 Kasım'da İstanbul'da bir tören düzenleneceği kaydedildi.

    OLUMLU SONUÇ VERMEMİŞTİR
    Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir.

        Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür.

        Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir.

            SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR
            Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

            Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir.

            Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir.

                Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır.

                DİLEK ERTEK KİMDİR?
                Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı.

                1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

                1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

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