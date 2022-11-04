İş insanı Dilek Ertek Tahiti'de gemiden düştü: Umutlu bekleyiş sürüyor

Ünlü iş insanı Dilek Ertek, 26 Ekim'de Tahiti'de tatil yaparken bir anda gemiden düşüp derin sularda gözden kayboldu.
Ertek'e 10 günden bu yana ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Ertek'in bulunma ihtimalinin giderek zayıfladığı da belirtildi.
Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un da Tahiti'ye gittiği ve cenazenin bulunamaması halinde 10 Kasım'da İstanbul'da bir tören düzenleneceği kaydedildi.
OLUMLU SONUÇ VERMEMİŞTİR
Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.