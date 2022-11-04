İş insanı Dilek Ertek Tahiti'de gemiden düştü: Umutlu bekleyiş sürüyor

Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı.