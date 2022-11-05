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    Yaşlı kadının içerisinde 2. Abdülhamid’in hediyesinin de bulunduğu toplam 30 milyon liralık ziynet eşyası çalındı

    İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki N.A. tatile gitti. Evine döndüğünde şok geçirdi! Çünkü 2. Abdülhamid’in dedesine hediye ettiği gümüş tepsiyle çok sayıda tarihi eser ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti! Durumu hemen polise bildirdi: Hepsinin toplam değeri 30 milyon lira. Şoförüm yapmış olabilir!

    Deniz Yusufoğlu
    ’Eser’rengiz olay!

    Hırsızlar, yalnız yaşayan yaşlı kadının evine girdi. Milyon dolarlık tarihi eserleri çalıp gitti! Şaşkına çeviren olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 70 yaşındaki N.A., yaz tatili için şehir dışına gitti. 29 Ekim'de evine döndüğünde ise şok geçirdi! Çünkü Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in büyük dedesine hediye olan 5 milyon TL değerindeki tuğralı gümüş tepsinin çalındığını fark etti. Ailesinden yadigar kalan gümüş çay seti, gümüş vazolar ve antika eşyalar da yerinde değildi.



    SORUŞTURMA BAŞLADI
    Bunun üzerine yatak odasındaki kasasına bakmak istedi. Çilingir yardımıyla açtığı kasadaki yaklaşık 20 milyon TL olan ünlü marka pırlanta taşlı saatin, iki adet yakut yüzüğün, iki adet pırlanta tektaşın ve birkaç yakut küpenin de yerinde olmadığını görünce hemen polise haber verdi. Çalınan eşyalarının değerinin 30 milyon lira olduğunu belirterek "Kapımda bir zorlama yoktu. Şoförüm S.E.'den şüpheleniyorum. Yardımcım kendisini yatak odama girerken görmüş'' dedi. Avukatı Dr. Avukat Candaş Gürol ise "Son dönemde işlenen en büyük hırsızlık olayı ile karşı karşıyayız" bilgisini verdi.



    Hırsız, N.A.'nın evde olmamasını fırsat bildi! Tüm değerli eşyaları çalıp gitti! Polis, şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

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    Haberler Yaşam Yaşlı kadının içerisinde 2. Abdülhamid’in hediyesinin de bulunduğu toplam 30 milyon liralık ziynet eşyası çalındı
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