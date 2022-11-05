Yaşlı kadının içerisinde 2. Abdülhamid’in hediyesinin de bulunduğu toplam 30 milyon liralık ziynet eşyası çalındı





SORUŞTURMA BAŞLADI

Bunun üzerine yatak odasındaki kasasına bakmak istedi. Çilingir yardımıyla açtığı kasadaki yaklaşık 20 milyon TL olan ünlü marka pırlanta taşlı saatin, iki adet yakut yüzüğün, iki adet pırlanta tektaşın ve birkaç yakut küpenin de yerinde olmadığını görünce hemen polise haber verdi. Çalınan eşyalarının değerinin 30 milyon lira olduğunu belirterek "Kapımda bir zorlama yoktu. Şoförüm S.E.'den şüpheleniyorum. Yardımcım kendisini yatak odama girerken görmüş'' dedi. Avukatı Dr. Avukat Candaş Gürol ise "Son dönemde işlenen en büyük hırsızlık olayı ile karşı karşıyayız" bilgisini verdi.