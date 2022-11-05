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    • Yaşam
    • 05.11.2022 14:17
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    • 05.11.2022 14:45
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    Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte dehşeti yaşatmışlardı! O şahısların ifadesi ortaya çıktı: Bize hakaret etti

    Son dakika haberi | İstanbul Bakırköy'de sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldıran şahıslar görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalandı. Şahıslar ifadelerinde, Toprak'ın aracını önlerine kırdığını ve özür dilemeden kaçtığını iddia etti.

    Fenomen isme dehşeti yaşatmışlardı! İfadeleri çıktı

    Bakırköy'de, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla tanınan Nilay Toprak'ın aracına saldıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

    *Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte kasklı saldırı | Video

    Şüphelilerin ifadelerinde, "Nilay Toprak süratle ve aniden önümüze kırdı. Hakimiyetimizi kaybedip yere düştük. Arkasına bakmadan yoluna devam etti. Tutanak tutmak için yanına yaklaşınca da bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi.



    Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. 4 kişi Toprak'ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.



    Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak'ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.

        İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak'ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak'ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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