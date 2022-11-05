Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte dehşeti yaşatmışlardı! O şahısların ifadesi ortaya çıktı: Bize hakaret etti

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak'ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak'ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.