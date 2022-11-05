Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte dehşeti yaşatmışlardı! O şahısların ifadesi ortaya çıktı: Bize hakaret etti

Bakırköy'de, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla tanınan Nilay Toprak'ın aracına saldıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
*Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte kasklı saldırı | Video
Şüphelilerin ifadelerinde, "Nilay Toprak süratle ve aniden önümüze kırdı. Hakimiyetimizi kaybedip yere düştük. Arkasına bakmadan yoluna devam etti. Tutanak tutmak için yanına yaklaşınca da bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. 4 kişi Toprak'ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak'ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.